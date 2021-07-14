الكوني: التشاور ضروري بين “الرئاسي” والحكومة بشأن انتخابات ديسمبر

استعرض وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة الوزارية المعنية بدعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر “وليد اللافي”، خلال لقائه عضوي المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي و”موسى الكوني”، اليوم الأربعاء، المهام المناطة باللجنة ومنها التواصل مع مؤسسات الدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار التعاون بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لضمان نجاح عمل اللجنة الذي سيساهم في إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وأكد الكوني، المكلف بملف الانتخابات، على أهمية التشاور المستمر مع المجلس الرئاسي ووضعه في صورة عمل اللجنة ليقدم لها الدعم حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، وفق البيان.