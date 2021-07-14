الغويل لسفراء واشنطن وأوروبا والقاهرة: الخلاف القائم على الموازنة العامة للدولة سياسي

عقدت مجموعة العمل الاقتصادية اليوم الأربعاء، اجتماع موسع عبر تقنية الزوم ضم ممثلي حكومة الوحدة الوطنية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير المالية خالد المبروك ووزير التخطيط فاخر ابوفرنة ومستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء الطاهر الباعور ومستشار الشؤون الاقتصادية و التعاون و منسق فريق العمل الاقتصادي أمحمد الدرويش.

وشارك في الاجتماع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والسفير المصري محمد أبو بكر و سفير الإتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل و ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسق البعثة زينينجا و عضوي فريق العمل ماثيو بروباتشر وروبرت ووكر و جاء ذلك لمتابعة المسار الاقتصادي.

و في هذا الإطار دعا الغويل مجموعة العمل الاقتصادية الدولية إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابياً إقرار الميزانية العامة للدولة.

وأشار إلى أن “الخلاف قائم على الموازنة العامة للدولة أساسهُ سياسي و إن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع حيث سعى رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة إلى تمثيل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا و رأب الصدع و تجاوز التراكمات السلبية، قد بذل أقصى حدود الجهد لاستيعاب الواقع و اعتقد أنه سوف ينجح في ذلك”.

و في ذات الصدد قال: “أننا في حاجة لتوافق السياسي و إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاحه عالية؛ بحيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب استكمال من خلال اعتماد الميزانية لاداء عملها و السعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها لكي ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد”.

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