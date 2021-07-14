الدبيبة: توحيد منظومة الامتحانات خطوة إيجابية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن توحيد منظومة الامتحانات بعد 7 سنوات من امتحانات مختلفة داخل بلاد واحدة، خاصة في الشهادتين الإعدادية والثانوية خطوة إيجابية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة، اليوم الخميس، مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف بالمركز العام لتدريب المعلمين في الاجتماع الخاص بمديري مراكز الامتحانات بالبلديات والذي تم خلاله توحيد منظومة الامتحانات لكافة المراحل التعليمية بعد سنوات طويلة من الانقسام في هذا القطاع، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ومدير مركز تدريب المعلمين والعاملين بالمركز الوطني للامتحانات.

وقال الدبيبة إن الاهتمام بالتعليم هو أحد الأهداف الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية، وتقدم بالشكر لكل المعلمين والإداريين العاملين بالقطاع على جهودهم الاستثنائية لاستكمال العام الدراسي.