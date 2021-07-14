قنصل إيطاليا يبحث مع تسييرى بنغازي عودة شركات بلاده للعمل في البلدية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، القُنصل الإيطالي كارلو باتوري، اليوم الأربعاء.

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، أعرب القُنصل الإيطالي عن سعادته بوجوده في مدينة بنغازي وتم مُناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترك التي من بينها مُبادرة اتحاد البلديات الإيطالية بشأن دعم وتقوية الإدارة المحلية من خلال برامج التدريب للعناصر البشرية في مُختلف مجالات الخدمات المحلية.

وتطرق اللقاء إلى مُتابعة الإجراءات المُتعلقة بمشروع الطريق الساحلي “طريق الصداقة الليبية الإيطالية “، والعمل على عودة الشركات الإيطالية للعمل في مدينة بنغازي وعقد لقاءات ما بين رجال الأعمال الليبيين والإيطاليين.

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