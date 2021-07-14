مفوضية الإنتخابات تستعد لإشراك المرأة النازحة في الانتخابات بورشة عمل

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر تطبيق زوم، حلقة نقاش حول مشاركة المرأة النازحة في العملية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا النازحين، وبمشاركة أكثر من 65 باحثاُ من مختلف الدول العربية.

وبحسب إيجاز صحفي للمفوضية، افتتحت الورشة عضو مجلس المفوضية رباب حلب بكلمة أكدت فيها على أهمية مشاركة المرأة الليبية في الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، ووضع كافة التسهيلات لمشاركة المرأة النازحة وعدم إقصائها من ممارسة حقها السياسي، موضحة أهم التدابير والإجراءات التي أعدتها المفوضية لتسهيل وصول هذه الشريحة من النساء إلى صناديق الاقتراع.

واستعرض مدير إدارة النظم والمعلومات بالمفوضية جمال أبوقرين تجربة الانتخابات في ليبيا وعملية تحديث سجل الناخبين التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية و مدى استعداد مراكز الاقتراع لاستقبال النساء النازحات في ليبيا كلٌ حسب مكان نزوحها.

كما شهدت الورشة مشاركة من ممثل المنظمة الدولية للهجرة حول عملية النزوح وتأثيرها على العملية الانتخابية، وفي ذات السياق تحدثت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية وممثلة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات آمنة الزعبي، حول تجربة المرأة الأردنية في الانتخابات، والمشاكل والمعوقات التي تواجه النساء النازحات والأسباب التي تمنعهن من المشاركة السياسية.

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