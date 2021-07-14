بحث عودة السفارة البريطانية لمزاولة مهامها من طرابلس

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بحث وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية محمد خليل اليوم الأربعاء مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا كيث إنجلش عودة السفارة البريطانية لمزاولة مهامها بشكل كامل من طرابلس.

واستعرض خليل وإنجلش خلال اللقاء الذي عقد بفي مقر الوزارة في طرابلس فرص التعاون الثنائي بين ليبيا وبريطانيا، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وناقش وكيل الشؤون السياسية بوزارة والقائم بالأعمال أيضًا بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة محمد المقهور التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة.