الخميس.. المنفي يزور الكونغو لبحث تطورات الأزمة الليبية والدبيبة يتوجه لجلسة مجلس الأمن في نيويورك

كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية، اليوم الأربعاء، زيارة ستقود رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى العاصمة الكونغولية برازافيل يومي 15 و16 يوليو الجاري بدعوة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

ووفق معلومات المجلة سيشارك المنفي في اجتماع عمل مع رئيس الدولة الكونغولي، استبقها الأخير برسالة مؤرخة 7 يوليو باعتبارها رئيس اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، أكد المنفي من خلالها رغبته في مناقشة تطور الأزمة السياسية والأمنية في بلاده.

وأشارت جون أفريك إلى دور رجل الأعمال والمستشار الفرنسي – الجزائري، الطيب بن عبد الرحمن، في تسهيل الاجتماع في العاصمة برازافيل، وهو الذي يتنقل بسهولة في الأوساط الدبلوماسية ويعمل مستشارا في الملف الليبي منذ 2017.

وغادر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على رأس وفد رفيع المستوى إلى نيويورك، الأربعاء.

وأكد مصدر من ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس أن الدبيبة يزور نيويورك الأربعاء رفقة وفد وزاري رفيع المستوى لحضور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا غدا الخميس.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة بقناتنا، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس، جلسة رفيعة المستوى حول المسار السياسي في ليبيا.

وتابع أن الجلسة ستتضمن متابعة تطورات الوضع في ليبيا في ضوء خارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأشار إلى أن الوفد الحكومي سيستعرض جهوده بشأن تنفيذ خارطة الطريق خاصة ما يتعلق بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، ومواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

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