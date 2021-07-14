صحيفة إيطالية: 100 منظمة دولية تندد بإغفال السلطات الإيطالية والأوروبية لمعاناة المهاجرين في ليبيا

أكدت صحيفة “المانيفستو” الإيطالية أن أكثر من 100 منظمة وجمعيات غير حكومية ستنظم وقفة بالميدان الروماني في روما بعد ظهر اليوم من الساعة الخامسة مساءً لإيصال رسالة تنديد للبرلمان الإيطالي بشأن سلوك السلطات الإيطالية والأوروبية التي ترفض رؤية وتقبل انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين في ليبيا.

وبحسب تقرير للصحيفة، هناك أربعة مطالب رئيسية؛ تتمثل في وقف التعاون مع ليبيا دون ضمانات ملموسة لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنهاء الدعم والتعاون مع خفر السواحل الليبي، والإخلاء الفوري للأشخاص المهاجرين في مراكز الاحتجاز، وتوسيع قنوات الدخول العادية للمهاجرين.

وتشمل المطالب في الوقفة التي سيكون المشاركون فيها “معصوبي العينين”، أيضا استعادة نظام البحث والإنقاذ المؤسسي في وسط البحر الأبيض المتوسط، والاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في حماية الحياة في البحر.

وذكرت الصحيفة أن الوكالة الأوروبية للحدود الخارجية نشرت بالأمس إحصائيات حول الهجرة تبين أن التدفقات الأكثر نموًا كانت في ليبيا وتونس، موضحة أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس والوضع الليبي المستمر الذي يتسم بالعنف والاعتقالات التعسفية وعدم الاستقرار السياسي كانت الدافع للهجرة عبر البحر.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم من قبل خفر السواحل الليبي وتمت إعادتهم إلى ليبيا مرة أخرى، مبينة أنه حتى 12 يوليو الجاري، تمت إعادة 16206 شخصًا، بالمقارنة بـ11891 شخصًا طوال عام 2020م، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة البحر المتوسط فلافيو دي جياكومو، تأكيده بوصول 20500 شخص عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى 30 يونيو الماضي، لكن لا يمكن مقارنة هذه الأرقام بسنوات 2014-2017م.

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