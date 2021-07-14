الترهوني: فتح معبر رأس اجدير كارثة لصحة الليبيين

رأى المحلل العسكري والسياسي محمد الترهوني أن فتح معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس حاليا، يعد كارثة وإهمالا كبيرا لصحة الليبيين، لانتشار فيروس كورونا في بلد الجوار بكثافة.

وعبَّر الترهوني خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، عن رفضه لفتح المعبر بدون وضع خطة متأنية لحماية الليبيين من سرعة المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن عددا من الدول الكبرى ذات المنظومة الصحية المتطورة اتخذت قرار غلق الحدود وعدم فتحها لأي ظروف؛ حفاظا على مواطنيها في الداخل من انتقال المتحور الجديد إليهم بعكس ليبيا.