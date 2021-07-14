الزواري: غلق معبر رأس جدير مرة ثانية سيكبد خسائر تجارية فادحة

قال محمد الزواري، الأستاذ بجامعة قابس والناشط في المجتمع المدني التونسي، وأحد أبناء مدينة جربة التونسية الحدودية، إنه بداية من الثلاثاء تم فتح معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس بشكل جزئي في اتجاه واحدة بالعودة للبلدين بعد إجراء تحليل كورونا في مركزين صحيين.

وتابع الزواري خلال تصريحات صحفية، أنه بعد مرور 4 أيام ستعيد السلطات في البلدين إغلاق المعبر من جديد؛ نظر للانتشار السريع جدا للجائحة بعد تحور الفيروس.

وأشار إلى أن الإغلاق سيؤدي إلى خسائر تجارية كبرى لعدد من المناطق الحدودية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يعد فرصة للجانبين في زيادة التبادل التجاري، مطالبا بسرعة منح اللقاحات لليبيين والتونسيين للإسراع في عودة حركة التجارة.

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