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الرئيس الأمريكي: تمرير الكونجرس «قانون الاستقرار في ليبيا» خطوة جيدة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الرئيس الأمريكي جون بايدن أن ليبيا أصبحت إلى حد كبير مركزاً للاتجار بالبشر ومصدرًا لأزمة المهاجرين في أوروبا وإن احتياطياتها النفطية معرضة للخضوع و السيطرة .

ووفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم الأربعاء، فقال «بايدن» إن الخطوة الأولى الجيدة تتمثل في أن يقوم الكونجرس بتمرير قانون الاستقرار في ليبيا، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وأوضح الرئيس الأمريكي قانون الاستقرار في ليبيا سيخول الرئيس فرض عقوبات على أي أجنبي يقدم دعما للجماعات المسلحة أو استغلال الأموال أو الموارد الطبيعية في ليبيا.

وأضافت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يجب ألا يكرر بايدن خطأ أوباما، لكن الانتخابات هي فرصته للمساعدة في تنظيف الفوضى في البلاد .

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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