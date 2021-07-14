النائب العام: إخلاء سبيل 179 محتجزا منذ الأول من أبريل حتى 3 يوليو

أعلن مكتب النائب العام، مساء اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 179 محتجزا خلال الفترة من الأول من أبريل الماضي إلى الثالث من يوليو الجاري، منوها إلى استمرار الإجراءات القضائية والإدارية لمعالجة أوضاع المحتجزين كافة في أقرب الآجال.

وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي «استكمالا للإجراءات التي ترتب عنها؛ إخلاء سبيل ما يزيد عن 3000 محتجز خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2020 كاستجابة للأوامر والتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام وكذلك المعالجات المتخذة من قبل إدارة جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي أيضا «نزولا عند الالتزام بضرورة معالجة ما تضمنته التقارير المعدة من قبل اللجان والأجهزة الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان عن الحالة في ليبيا»، وكذلك «في إطار استيفاء مكتب النائب العام للإجراءات الرامية إلى معالجة أوضاع المحتجزين الذين لم يتصل القضاء بأوراقهم وتجاوزت مدة احتجازهم المدة التي قد يقضى بها في حدها الأقصى أو من صدرت في أقضيتهم قرارات بالإفراج عنهم».

ونشر مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» قائمة بأسماء الذين جرى إخلاء سبيلهم خلال الفترة من الأول من ابريل الماضي إلى الثالث من يوليو الجاري.

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