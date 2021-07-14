الدبيبة يأذن بتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة بنغازي

أذن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق الممارسة لتنفيذ مشروع إنشاء تصميم وتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة لجامعة بنغازي.

وشدد الدبيبة، في قراره رقم (171) لسنة 2021، على ضرورة أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

ويوم الإثنين، قال وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية، فاخر مفتاح بوفرنه، إن الوزارة تركز ضمن خطة عملها المتعلقة بمدينة بنغازي على عدة أولويات، منها تنفيذ وصيانة واستكمال عدد من المشاريع مثل جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، ومطار بنينا، والوحدات السكنية وغيرها من المرافق العامة.

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في 18 أبريل الماضي، أن الدبيبة أعطى الإذن بتنفيذ مشروع إنشاء عشرة مدرجات سريعة لجامعة بنغازي.