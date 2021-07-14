دغيم: مجلس النواب أصبح عنواناً للعرقلة ومعاناة الشعب

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم اليوم الأربعاء إن فشل مجلس النواب هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على نفسه، واصفاً أياه بأنه أصبح عنواناً للعرقلة ومعاناة الشعب.

وأوضح دغيم في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا الفشل يؤكد ويفرض إجراء انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن تحديد نصاب الـ 120 لإقرار الميزانية كلام حق لتحقيق الباطل وهو مخالف للممارسة والمصلحة العامة والمقصد من فلسفة التشريعات.

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس اللجنة التشريعية بكشف محاضر جلسات مجلس النواب التي تم إقرار الميزانيات السنوية السبع السابقة بها ليعرف الشعب بكم صوت تمت.

يشار إلى أن مجلس النواب علق أمس الثلاثاء الجلسة الرسمية المخصصة لبند مشروع الميزانية العام للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن تعليق الجلسة جاء لعدم توفر النصاب القانوني.

وأوضح بلحيق، أن اللجنة التشريعية والدستورية أفتت بعد اعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافق على مشروع قانون الميزانية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب، أن عدد النواب في جلسة اليوم بلغ 82 نائبا بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية.