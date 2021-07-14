حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي الخميس والجمـعة في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي، في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الخميس والجمعة في ليبيا، أن تكون درجات الحرارة على الشمال الغربي والدواخل معتدلة.

وستكون الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين باذنه تعالى كالأتي:

تشير التوقعات الجوية الى تغير الرياح الى شمالية غربية كانت وراء هذآ الاعتدال على درجات الحرارة، يوم الخميس تكون الرياح الشمالية اكثر شمولا لمناطق الشمال الغربي وخاصة الساحلية منها.

فيما يشهد طقس مناطق الجنوب لا يزال يتأثر بكتلة هوائية ساخنة تعمل على بقاء الحرارة صيفية، الشمال الشرقي درجات الحرارة فى حدود 30 _ 33 م، اما ما يخص الرطوبة النسبية ستبقى مرتفعة على كافة السواحل.

وفوق كل ذي علم عليم.

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