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مصادر: حبس نعمان الشيخ لاتهامه بالتورط في قضايا جنائية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قرر ‏النائب العام الصديق الصور حبس رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ ووكيله عمرو قدقود، بعد انتهاء التحقيق معهما في قضايا جنائية.

وقال مصدر لـ«الساعة 24»، رفضت الكشف عن هويتها، إن فتح التحقيق مع الشيخ جاء على إثر تقدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمذكرة إلى النائب العام بهذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أن المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وجه كتابا رسميا في 5 أبريل الماضي بشأن انتحال صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من قبل المدعو نعمان محفوظ الشيخ، وطالب بإحالته إلى القائم بأعمال النائب العام.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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