ليبيا الان

اعتصام جمعيات إيطالية ضد تجديد المهمة العسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نظمت جمعيات إيطالية اعتصاماً في ساحة مقر مجلس النواب (مونتي تشيتوريو) تزامناً مع التصويت في البرلمان الإيطالي على تجديد البعثات الدولية ومنها تلك المرابطة في ليبيا، والمقرر أن يجري اليوم الخميس.

وقال بيان للمنظمين، إن «الجميع سيكونون في الساحة وأعينهم مغطاة بعصبة بيضاء، رمز للسلطات التي ترفض الرؤية، وتنحني طواعية للهمجية وإلغاء حقوق الإنسان».

وأوضح منظمو الحدث أن الهدف هو «التنديد بمسؤولية السلطات الإيطالية في المذابح المستمرة للمهاجرين بمنطقة وسط البحر المتوسط ​​وفي دائرة العنف والاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا بشكل ممنهج».

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وتقول هيئة الدفاع الإيطالية إن الوجود العسكري الإيطالي الحالي 250 جنديا في مقرها بمدينة مصراتة، في إطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT)، من إجمالي الحد الأقصى المصرح به البالغ 400 جندي.وقالت في بيان في يونيو الماضي، إن الأنباء حول زيادة الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف لا أساس لها.

ويثور الجدل بشأن تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، إذ دعت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين في يونيو الماضي إلى وضع حد لما وصفته بـ«الاحتجاز التعسفي في ليبيا»، وذلك من خلال إنشاء عملية مراجعة قضائية، والدعوة لوجود بدائل للاحتجاز تبدأ بالإفراج الفوري عن الأشخاص الأكثر ضعفا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يوجد شيء إسمه المنظمات الاستعمارية للدول المستقلة أو المتحدة
    وهي منظمات تعمل على اجتياح الدول اقتصاديا واجتماعياً ثم اعلاميا وعسكرياً ودينياً
    التوسع الاوروبي الصهيوني الشيعي في امريكا الشمالية فنياَ واعلاميا
    والتوسع الصهيوني للاوروبي في امريكا الجنوبية رياضياً واقتصاديا
    ووكذلك رئيس وزراء بريطانيا يقوم توريط بريطانيا في حرب مع الافغان ـ والشواطيء البريطانية محاصربجيوش فرنسا واسبانيا وحلف الناتو ..!!!
    بريطانيا تعطي تعليم مجاني وسكن ومطاعم ومقاهي وحانات واعمال مجانية لمافيات الأوروبيين واطفالهم .واللاجئين عملاء اوروبا …!!!
    وأوروبا تفرض ضرائب على بريطانيا ب 43 مليار إسترليني أو تمنع دخول السفن الانجليزية لشواطئهم ..!!!
    ليبيا تحاول فتح الطيران اامدني مع بريطانيا مع حكومة الوفاق منذ خمس سنوات … واشارت ليبيا عشرين طائرة مدنية ايرباص …
    وتمت سسرقة الطائرات الليبية من عملاء سوريين يعملونى في فرنسا ويعملون مع منظمة الكذب العالمية الصهيونية .. في شركة اسمها أجنحة الشام ..!!!
    ما ذنب الليبيين وليبيا أذا كاننت هذه الدول الايروصهيونية والشامية الهتلرية والقطرية تتجسس وتزور االاوراق وتكذب على الناس وتنهب ـ و لا تحترم العهود والمواثيق الدولية والمحاكم وممتلكات الدول وحقهم في علاقاتهم الدولية المتعلقة بشئونهم..؟!!!

    رد

  • سسرقة الطائرات الليبية من عملاء سوريين يعملونى في فرنسا ويعملون مع منظمة الكذب العالمية الصهيونية .. في شركة اسمها أجنحة الشام

    youtube.com/watch?v=qWQ5AFMoDlw

    رد