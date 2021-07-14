«البوسيفي»: تحويل مليار و80 مليون دينار لصرف منحة الأولاد لـ3 أشهر

أكد مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد علي البوسيفي، بتحويل مصرف ليبيا المركزي بعد ظهر اليوم القيمة المقترحة من وزارة الشؤون الاجتماعية لدفع منحة الأولاد لمن لم يتجاوز سن 18 سنة وفق نص القانون، للأشهر 4 و 5 و 6 والمقدرة بمليار و80 مليون دينار.

وقال «البوسيفي»، في تصريحات صحفية، إن مشروع المنحة سيشرع في تسييل المبالغ للمصارف التجارية يوم غد الخميس، والتي ستحيلها بدورها للفروع المختلفة، مشيرا إلى أن بعض الفروع مازالت تعمل دون وجود منظومة موحدة، ما قد يؤخر وصول المنح إليها.

ورجح البوسيفي عدم تمكن المواطنين من سحب العلاوة قبل العيد، بسبب تحديد مواعيد عمل المصارف وضيق الوقت وما تستغرقه عمليات تحويل القيم المذكورة لمستحقيها من وقت، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت من خلال منظومة السجل المدني على إضافة المواليد الجدد وكذلك إيقاف المتوفين.