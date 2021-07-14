وزيرة العدل: خطة لإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية والتقاضي عن بعد

أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم، الأربعاء، خطة طموحة بإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية و نظام التقاضي عن بعد.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة إلى محكمة المرج الابتدائية وكان في استقبالها رئيس المحكمة ورئيس النيابة وجمع من القضاة وأعضاء النيابة العامة، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت إلى السعي لتوفير «خدمات التأمين الصحي لكافة اعضاء الهيئات القضائية و الموظفين»، مؤكدة حرص الوزارة على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح و التأهيل بما يكفل احترام حقوق الإنسان.

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