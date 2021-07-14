النائب العام: إخلاء سبيل 179 محتجزا بين أبريل ويوليو

أعلن مكتب النائب العام إخلاء سبيل 179 محتجزا خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل إلى شهر يوليو الجاري ممن لم يتصل القضاء بأوراقهم وتجاوزت مدة احتجازهم المدة القانونية أو من صدرت في قضاياهم قرارات بالإفراج عنهم .

وأكد المكتب في منشور له عبر صفحته الرسمية أن هذا الإفراج يأتي في إطار الالتزام بضرورة معالجة ما تضمنته التقارير المعدة من قبل اللجان والأجهزة الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان عن الحالة في ليبيا.

وأشار المكتب إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2020؛ إخلاء سبيل ما يزيد عن (3000) محتجز استجابة للأوامر والتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام وللمعالجات المتخذة من قبل إدارة جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب .

وأكد أن الإجراءات القضائية والإدارية مستمرة في معالجة أوضاع المحتجزين كافة في أقرب الآجال .