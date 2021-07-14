اعتصام في إيطاليا يطالب بعدم تجديد المهمة العسكرية في ليبيا

نظم عدد من الجمعيات الإيطالية اعتصاماً في ساحة مقر مجلس النواب «مونتي تشيتوريو»، وذلك بالتزامن مع تصويت البرلمان الإيطالي على تجديد البعثة الدولية في ليبيا، والمقرر أن يجري اليوم الخميس.

وقال بيان للمنظمين، إن «الجميع سيكونون في الساحة وأعينهم مغطاة بعصبة بيضاء، رمز للسلطات التي ترفض الرؤية، وتنحني طواعية للهمجية وإلغاء حقوق الإنسان».

وأوضح منظمو الحدث أن الهدف هو «التنديد بمسؤولية السلطات الإيطالية في المذابح المستمرة للمهاجرين بمنطقة وسط البحر المتوسط ​​وفي دائرة العنف والاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا بشكل ممنهج».

وتقول هيئة الدفاع الإيطالية إن الوجود العسكري الإيطالي الحالي 250 جنديا في مقرها بمدينة مصراتة، في إطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT)، من إجمالي الحد الأقصى المصرح به البالغ 400 جندي.وقالت في بيان في يونيو الماضي، إن الأنباء حول زيادة الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف لا أساس لها.