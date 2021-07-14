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بعد يوم من اجتماعه مع المشري حول الميزانية .. حبس رئيس هيئة مكافحة الفساد بتهمة فساد

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أمر النائب العام الصديق الصور لحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس نعمان الشيخ ووكيل الهيئة عمرو قدقود على إثر قضايا فساد جنائية منظورة أمام مكتبه منذ فترة وفقًا لمصادر مقربة من الهيئة.

وتزامن القبض على الشيخ بعد يوم واحد من اجتماع عقده مع المشري في طرابلس للقفز على اختصاص مجلس النواب في إقرار الميزانية إذ قال المشري ” ان هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والرقابة سيشرفون على ضمان نزاهة الصرف ” قبل أن يأتي القبض على نعمان نفسه بتهمة الفساد !

وخلال الفترة الماضية توجه الشيخ الى طبرق وتقابل مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحثًا عن الدعم ، وفور ذياع خبر اللقاء تلقى صالح كتابًا يفيد بمخالفات ارتكبها الشيخ فقام بتحويلها الى النائب العام  في أبريل الماضي .

ويتهم الشيخ أيضًا بتهمة انتحال صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اذ صدرت بحقه أحكام تفيد بانعدام صفته وبأن المقام القانوني غير مستقر له في هذا المنصب .

اما في صلب القضية ، فيتهم الشيخ بالتربح الشخصي من خلال هيئة مكافحة الفساد ، اذ تقدم المشتكون للنائب العام ببيانات وصور صكوك ” شيكات ” قام الشيخ بتحويلها من حساب الهيئة الى حسابه الشخصي وحسابات أفراد من عائلته وآخرين لاتربطهم صلة وظيفية بالهيئة بعضها تجاوز 200 الف دينار .

المرصد – متابعات

بعض المستندات والصكوك الفاسدة المتورط بها الشيخ :

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ممارسات الوهابية ونسائهم في الأماكن العامة

    عندما تتحدث مع يهودي وهابي متخرج من جامعة تل ابيب الاسلامية يقول لك الاتي :
    1- الاختلاط حرام .
    2- الاسواق حرام .
    3- الشؤاطئ والمتنزهات حرام .
    4- المولات العامة حرام .
    5- النظر الى نساء حرام .
    6- العادات والتقاليد حرام وشرك .
    7- الاحتفال بالمولد حرام .
    8- أحترام وتقدير وتقديس رسول الله وآل بيته حرام .
    9- تبرك برسول الله وآل البيت واولياء الله حرام .
    اثناء سماعك لكلامهم والحديث معهم تقول هؤلاء ناس متدنين هم ونسائهم …وباقي الناس في نظرهم مشركين ولكن فالحقيقة هم يلبسون الحق بالباطل … ولكن عندما تذهب الى جميع الأماكن التي حرموها لك والمسجد تجدهم أكثر نسبة أهم ونسائهم في هذه الأماكن التي قالوا عنها :
    1- الاختلاط حرام .
    2- الاسواق حرام .
    3- الشؤاطئ والمتنزهات حرام .
    4- المولات العامة حرام .
    5- النظر الى نساء حرام .
    6- يقومون الاحتفالات الليلية بالنساء .
    7- يقومون جلب النساء بالسحر للفعل فيهم .
    8- يشربون الخمور والمكسرات والمشاوي من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر برفقة النساء قرة أعينهم .
    9- يقومون بنكاح نسوان بعضهم عن طريق الاستبدال وهي عادة سرية منشرة بينهم .
    10- يقومون باللواط الاطفال باماكن تحفيظ القرآن والمساجد وعندما يصل الأمر الى البحث الجنائي يدفعون للأب 60 الف دينار ليتنازل عن المحضر واغلاق القضية .
    11- يعملون السحر لأعدائهم في الآكل ويستخدمون التقية.
    في النهار يلبسون ملابس طويلة بيضاء ويصلون بالناس في المساجد وقرؤن عليهم الخطب والمواعظ ويقولون له ياشيخ وهو أكبر تجار حشيش او وسكي أو عملة او حرامي أو مفعول فيه باش اصبح شيح … السلفية – الاخوان – القاعدة – المقاتلة – داعش كلهم نفس الطريقة وهم نسائهم متدربات تدريب عالي ضرب بالكتف ودخول الزحمة … حرام على الناس مش حرام عليهم كل شئ عندهم حلال بالنسبة لهم .

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  • ماذا فعلتم مع جماعة عقود الكهرباء الوهمية …؟… خلال سنوات الماضية مع شركات وهمية .

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