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ذويب: مشاركة الدبيبة في جلسة مجلس الأمن للتسويق لنفسه بأنه قادر على قيادة البلاد

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى المحلل السياسي مروان ذويب، أن مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في جلسة مجلس الأمن بمثابة شكوى للمجتمع الدولي من عرقلة الأطراف الليبية.

واعتبر ذويب خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أنه مسعى يعكس حدة الخلافات والانقسامات التي يتجه إليها المشهد الليبي.

وأضاف ذويب أن “الدبيبة له هدف حالٍ يتمثل في الحصول على ميزانية حكومته التي لا يزال مجلس النواب يعرقلها” على حد زعمه.

ورجح في الوقت ذاته، أن “يكون للدبيبة هدف بعيد من خلال هذه الزيارة التي ستمكنه من لقاء وزراء خارجية عواصم كبرى بهدف التسويق لنفسه كرجل قادر على قيادة البلاد في أي مرحلة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بالعكس هو بيصغر نفسه فالمفروض ان تحضر وزيرة الخارجية الليبية كاعلى مستوى فى اجتماع على مستوى المندوبين بينما المنفى يحتفظ بكرامته ولا يقبل ان يذهب الى امريكا الا اذا كان فى زيارة رسمية يقابله بايدن بنفسه ولكن الواطى يريد ان يكون خادما للامريكان ينال رضاهم

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