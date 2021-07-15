الشبلي: يجب وقف العبث بمستقبل الشعب الليبي ودعم إجراء الانتخابات في موعدها

أكدت عضو الاتحاد العام لنساء ليبيا فتحية الشبلي، على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ما يلزم لتنفيذ خارطة الطريق التي سبق وأن اعتمدت، وإلزام كل الأطراف الليبية بالامتثال لتنفيذها، حسب الجدول الزمني المحدد.

الشبلي قالت في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إنه يجب وقف العبث بمستقبل الشعب الليبي وبمصيره، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها بعيدا عن التجاذبات والمصالح المختلفة التي تعيق إجراء الانتخابات.

وأشارت إلى أن نخبة مـن القانونيين الليبيين المستقلين أعدوا مشروع قاعدة دستورية شاملة على أساس مخرجات ملتقى الحوار وخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ومخرجات “لجنة فبراير” المضمنة في التعديل الدستوري السابع، وتم إحالتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحثت الشبلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تبني هذه القاعدة الدستورية ودعوة الجهات المعنية للشروع في التحضير للانتخابات، خاصة أن المبعوث الأممي سـبق وأعلن أن الانتخابات يمكن أن تجرى وفقًا لمخرجات “لجنة فبراير” وقرار مجلس النواب رقم 5، في حالة فشل ملتقى الحوار في اعتماد قاعدة دستورية.