عبدالمالك المدني لـ«المنفي»:  مصراتة أولى من تونس لتوفير إمكانيات مواجهة كورونا

عبر عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، انتقاده لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة جائحة كورونا في مدينتي مصراتة والزاوية، في الوقت الذي أكد فيه تسخير كافة الإمكانات لدعم تونس بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها، قائلا: «مصراتة والزاوية أقرب من تونس».

وقال «المدني»، في منشور له عبر صفحته بفيسبوك، «رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يوجه رئيس الحكومة بتسخير كافة الإمكانات لدعم تونس بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها»، وأضاف «المنفي يدعو إلى وضع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ في أسرع وقت حتى يتمكن الأشقاء في تونس من مواجهة الجائحة للعلم مصراتة والزاوية أقرب من تونس».

جاء ذلك في تعليق على منشور له، أعلن فيه أنه سيتم إطلاق حملة تبرعات كبيرة تستهدف رجال الأعمال وسكان مدينة مصراتة لتغطية هذه تكاليف ملء خزان أكسجين طبي مسال سعة 6 آلاف لتر لمركز العزل الأورام، في حال عدم تكفل الحكومة ووزارة الصحة بتغطية المبلغ المطلوبة للملء، قائلا «لن نقف مكتوفي الأيدي لأن هذه قضية كل أهل مصراتة».

وأوضح أن خزان الأكسجين الطبي المسال لمركز العزل الأورام يسع 6 ألاف لتر، ويتكلف تعبئة الخران كل شهر 15 ألف دينار أي بمعنى في سنة كاملة 180 ألف.