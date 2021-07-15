الحاجي: سندعم حمل السلاح ضد أي انتخابات يشارك فيها حفتر

دعا الناشط السياسي جمال الحاجي، اليوم الخميس، إلى حمل السلاح ضد أي انتخابات يشارك فيها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، قائلا: «لن تكون هناك إنتخابات لا في 24 ولا 65».

وقال «الحاجي»، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «إذا هناك رجال بيدهم السلاح في ليبيا ولا أشك في هذا فلن تكون هناك إنتخابات لا في 24 ولا 65 بوجود حفتر مهما كلف ذلك من ثمن».

وأضاف «سندعم حمل السلاح ضد أي انتخابات يشارك فيها حفتر»، لافتا بقوله: «لا يضحك عليكم أحد فنتائج هذه الانتخابات محسومة بالتوزير وفرنسا تملك جميع أوراق التزوير لهذه الانتخابات..!».