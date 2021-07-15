ليبيا الان

الحاجي: سندعم حمل السلاح ضد أي انتخابات يشارك فيها حفتر

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا الناشط السياسي جمال الحاجي، اليوم الخميس، إلى حمل السلاح ضد أي انتخابات يشارك فيها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، قائلا: «لن تكون هناك إنتخابات لا في 24 ولا 65».

وقال «الحاجي»، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «إذا هناك رجال بيدهم السلاح في ليبيا ولا أشك في هذا فلن تكون هناك إنتخابات لا في 24 ولا 65 بوجود حفتر مهما كلف ذلك من ثمن».

وأضاف «سندعم حمل السلاح ضد أي انتخابات يشارك فيها حفتر»، لافتا بقوله: «لا يضحك عليكم أحد فنتائج هذه الانتخابات محسومة بالتوزير وفرنسا تملك جميع أوراق التزوير لهذه الانتخابات..!».

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الموضوع هذا توقف عليه مصالح دول في ليبيا لو الرجال اللييين فهموا الضوب ـ والكلام هذا مش سابق لأوانه …!! لو مافيش قانون دولي يرد مصالح الدولة في ليبيا ـ والله المستعان
    سرقة عيني عينك .من الخليج للشام…!!!

    youtube.com/watch?v=qWQ5AFMoDlw

    رد