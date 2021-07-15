مالية حكومة الوحدة الوطنية توجه بوقف تعدد الحسابات المصرفية للجهات الرسمية

ليبيا – وجهت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الوزارات والهيئات والمؤسسات الممولة من خزانة الدولة بوقف تعدد.

ووفقا لما تداولته وسائل إعلام وتابعته صحيفة المرصد فقد جاء هذا التوجيه في منشور صدر عن الوزارة إلى وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمراقبين الماليين مع المطالبة بإعداد التسويات والخلاصات المصرفية لكافة الحسابات المقفلة أو الراكدة وترجيع الأرصدة الدفترية للحسابات المباشرة إليها.

وطالبت الوزارة بإعادة الأرصدة لحساب الإيراد العام فيها الحسابات المقفلة من طرف الجهة من دون الرجوع لإدارة الحسابات بالوزارة والمراقبين الماليين للقيام بالمهام المناطة بهم في هذا الشأن على أن يتم التأكد قبل قفل الحسابات المصرفية من عدم وجود اعتمادات مستندية محلية أو دولية مفتوحة على قوة تلك الحسابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية