مدراء مراكز العزل بطرابلس: سنوقف العمل بعد عيد الأضحى بسبب نقص الكوادر الطبية وعدم تسديد مستحقات جميع الأطقم الطبية

أبلغ مدراء مراكز العزل بمدينة طرابلس، الأربعاء، إدارة الطواريء الصحية، بإيقاف العمل في جميع مراكز العزل بعد عيد الأضحى بسبب نقص الكوادر الطبية وعدم تسديد الوزارة لمستحقات جميع الأطقم الطبية.
وتابعوا: “المشاكل تتمثل في نزوح العديد من الكوادر المميزة من أطباء العناية وفنيين العناية الفائقة للعمل بالمصحات الخاصة بسبب تأخر المرتبات لمدة تصل لتسعة أشهر، وعزوف العناصر الطبية المساعدة الجديدة عن العمل بمجرد معرفة مدة تأخير سداد المرتبات مما يضطر المراكز للعمل بنسبة %50 من سعتها السريرية أو أقل، وتراكم المخلفات الطبية داخل المراكز مند أكثر من شهرين مما أدى لتواجد الفئران والقطط، وانتهاء عقود شركات التعقيم يدون وضع حلول بديلة مما أثر سلبا على العمل وانتشار البكتيريا الضارة في العديد من الحالات، ووجود نقص شديد ومستمر في الأدوية والمستلزمات والتحاليل الطبية وكذلك مشغلات الأجهزة الطبية مما يضطرنا لطلبها من المواطنين بالرغم من ارتفاع قيمتها وكذلك عدم قدرتهم للوصول للشركات الموردة لأجهزة العناية لتوفير المشغلات”.
واختتموا: “عليه نفيدكم بأن الكوادر الطبية والطبية المساعدة ستستمر في العمل حتى عيد الأضحى المبارك وبعدها ستتوقف عن العمل إذا لم يتم سداد مستحقاتهم المالية كاملة مما ذكر سلفا ونحن مدراء الشؤون الطبية بمراكز العزل قد أعلمناكم بالوضع الحالي الذي تمر به المراكز أملين منكم وضع حلول عاجلة لهده المشاكل وفي أسرع وقت ممكن من اجل سلامة المرضى المصابين بفيروس كورونا وأنثا غير مسئولين اذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن”.
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