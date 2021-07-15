مدراء مراكز العزل بطرابلس: سنوقف العمل بعد عيد الأضحى بسبب نقص الكوادر الطبية وعدم تسديد مستحقات جميع الأطقم الطبية

مدراء مراكز العزل بمدينة طرابلس، وفي خطابهم الذي اطلعت عليه قناتنا، قالوا: “في الوقت الذي نثمن فيه جهودكم المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا وعملكم الدءوب لخدمة الصالح العام، وفي ظل الارتفاع الواضح في عدد الإصابات بفيروس كورونا وما لحقه من زيادة معدل دخول الحالات لمراكز العزل، نفيدكم بأنه قد تم اجتماع مدراء الشؤون الطبية لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجهنا”.

وتابعوا: “المشاكل تتمثل في نزوح العديد من الكوادر المميزة من أطباء العناية وفنيين العناية الفائقة للعمل بالمصحات الخاصة بسبب تأخر المرتبات لمدة تصل لتسعة أشهر، وعزوف العناصر الطبية المساعدة الجديدة عن العمل بمجرد معرفة مدة تأخير سداد المرتبات مما يضطر المراكز للعمل بنسبة %50 من سعتها السريرية أو أقل، وتراكم المخلفات الطبية داخل المراكز مند أكثر من شهرين مما أدى لتواجد الفئران والقطط، وانتهاء عقود شركات التعقيم يدون وضع حلول بديلة مما أثر سلبا على العمل وانتشار البكتيريا الضارة في العديد من الحالات، ووجود نقص شديد ومستمر في الأدوية والمستلزمات والتحاليل الطبية وكذلك مشغلات الأجهزة الطبية مما يضطرنا لطلبها من المواطنين بالرغم من ارتفاع قيمتها وكذلك عدم قدرتهم للوصول للشركات الموردة لأجهزة العناية لتوفير المشغلات”.

واختتموا: “عليه نفيدكم بأن الكوادر الطبية والطبية المساعدة ستستمر في العمل حتى عيد الأضحى المبارك وبعدها ستتوقف عن العمل إذا لم يتم سداد مستحقاتهم المالية كاملة مما ذكر سلفا ونحن مدراء الشؤون الطبية بمراكز العزل قد أعلمناكم بالوضع الحالي الذي تمر به المراكز أملين منكم وضع حلول عاجلة لهده المشاكل وفي أسرع وقت ممكن من اجل سلامة المرضى المصابين بفيروس كورونا وأنثا غير مسئولين اذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن”.