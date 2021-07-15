العباني: بعض القوى التي ستتضرر من الانتخابات تحاول عرقلتها

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن بعض القوى ‏التي ستتضرر من الانتخابات، تعمل على عرقلة سير الجهود للوصول ‏إلى الموعد المحدد للانتخابات.‏

وأوضح العباني في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن ‏هذا اللغط الحاصل حول موضوع إرجاء الانتخابات، بعد تحديدها ‏في 24 ديسمبر 2021، لا يمكن تحقيقه حقيقة.‏

وأضاف: “إجراء الانتخابات يتطلب إمكانيات بدأ العمل عليها ‏من المفوضية العليا للانتخابات، وهذا يدل على أن العملية ‏الانتخابية تسير إلى موعدها‎”.

وشدد العباني على أن “العملية الانتخابية تحتاج إلى قوى ناعمة مثل ‏القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، وكلاهما لم يصدر حتى ‏الآن، وإن كانت المفوضية قد تقدمت بمشروع قانون انتخاب ‏مجلس النواب”، بحسب قوله.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

