العباني: بعض القوى التي ستتضرر من الانتخابات تحاول عرقلتها

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن بعض القوى التي ستتضرر من الانتخابات، تعمل على عرقلة سير الجهود للوصول إلى الموعد المحدد للانتخابات.
وأوضح العباني في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن هذا اللغط الحاصل حول موضوع إرجاء الانتخابات، بعد تحديدها في 24 ديسمبر 2021، لا يمكن تحقيقه حقيقة.
وأضاف: “إجراء الانتخابات يتطلب إمكانيات بدأ العمل عليها من المفوضية العليا للانتخابات، وهذا يدل على أن العملية الانتخابية تسير إلى موعدها”.
وشدد العباني على أن “العملية الانتخابية تحتاج إلى قوى ناعمة مثل القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، وكلاهما لم يصدر حتى الآن، وإن كانت المفوضية قد تقدمت بمشروع قانون انتخاب مجلس النواب”، بحسب قوله.
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