البوسيفي: المركزي حوّل منحة ‏الأولاد لمن لم يتجاوز أعمارهم 18 عامًا

أعلن مدير مشروع منحة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية، ‏علي البوسيفي، أن مصرف ليبيا المركزي قام بعملية تحويل منحة ‏الأولاد لمن لم يتجاوز أعمارهم 18 عاما، وفق نص القانون للأشهر ‏‏4 و5 و6 بقيمة وصلت إلى مليار و80 مليون دينار.‏

وأشار البوسيفي في تصريحات صحفية، ‏إلى أن مشروع المنحة سيشرع في تسييل المبالغ للمصارف التجارية ‏يوم غد الخميس، والتي ستحيلها بدورها للفروع المختلفة.‏

وأكد أن بعض الفروع مازالت تعمل دون وجود منظومة موحدة، ما ‏قد يؤخر وصول المنح إليها‎، لافتًا إلى أنه قد لا يتمكن المواطنين من سحب العلاوة ‏قبل العيد، بسبب تحديد مواعيد عمل المصارف وضيق الوقت ‏وما تستغرقه عمليات تحويل القيم المذكورة لمستحقيها من وقت.‏

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت من خلال منظومة ‏السجل المدني على إضافة المواليد الجدد، وكذلك إيقاف المتوفين‎.‎

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

