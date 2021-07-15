البوسيفي: المركزي حوّل منحة ‏الأولاد لمن لم يتجاوز أعمارهم 18 عامًا

أعلن مدير مشروع منحة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية، علي البوسيفي، أن مصرف ليبيا المركزي قام بعملية تحويل منحة الأولاد لمن لم يتجاوز أعمارهم 18 عاما، وفق نص القانون للأشهر 4 و5 و6 بقيمة وصلت إلى مليار و80 مليون دينار.
وأشار البوسيفي في تصريحات صحفية، إلى أن مشروع المنحة سيشرع في تسييل المبالغ للمصارف التجارية يوم غد الخميس، والتي ستحيلها بدورها للفروع المختلفة.
وأكد أن بعض الفروع مازالت تعمل دون وجود منظومة موحدة، ما قد يؤخر وصول المنح إليها، لافتًا إلى أنه قد لا يتمكن المواطنين من سحب العلاوة قبل العيد، بسبب تحديد مواعيد عمل المصارف وضيق الوقت وما تستغرقه عمليات تحويل القيم المذكورة لمستحقيها من وقت.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت من خلال منظومة السجل المدني على إضافة المواليد الجدد، وكذلك إيقاف المتوفين.
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