البيوضي: اقتراح المفوضية لقانون الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية خطوة لترسيخ موعد 24 ديسمبر

ثمّن الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، إقدام المفوضية العليا للانتخابات على تقديم مقترح لقانون الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية ليتم صياغته من قبل مجلس النواب الليبي وإقراره مع قاعدة دستورية من المفترض أن يتم الاتفاق عليها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ورأى، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن ما تقوم به المفوضية يمثل خطوة متقدمة في المسار السلمي الديمقراطي وترسيخًا لموعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر 2021م.

وقال إن الانتقال من الجدل حول القاعدة الدستورية لقانون الانتخابات هو انتقال ذكي وسلسل في المسارات الوطنية، مشيدا بالمقترح الذي قدمته المفوضية، حيث يعتمد نظاما انتخابيا جديدا وبه زيادة في المقاعد على مستوى مجلس النواب وبنظام مختلط (كيانات وأفراد) مع أغلبية للكيانات.

وعن مقترح المفوضية للانتخابات الرئاسية المباشرة، أوضح أنه يقوم على نظام الدائرة الواحدة، مشيرا إلى أنه بحاجة لتنقيح موضوعي بحيث يحقق عدالة في التصويت (بالنسبة العددية) بين الدوائر، بحيث تكون ليبيا دائرة واحدة (بدوائر فرعية) تحدد فيها النسبة المطلوبة لكل مرشح فائز أو متنافس للمرحلة الثانية، وليكون الرئيس المنتخب ممثلا للجميع.

واختتم قائلاً: “بانتظار الملتقى السياسي الليبي لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات، وإلا فإن الذهاب لخيار إقرارها رفقة قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب الليبي، لنبدأ العملية الانتخابية ويعود المسار الديمقراطي السلمي”.

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