الإدريسي: علاقتنا بتونس لن تتأثر بمدونين وناشطين يحاولون ‏تأجيج النار

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ورئيس اللجنة الوزارية الخاصة بالعالقين الليبيين في تونس، وسام الإدريسي، أن العلاقات بين ليبيا وتونس لن تتأثر بمحاولات مدونين وناشطين تأجيج النار بين البلدين وذر الرماد في العيون.
وأوضح الإدريسي في تصريحات صحفية، أن قرار إغلاق الحدود بين تونس وليبيا جاء تأسيسا على قرار منع التنقل الجزئي بين الولايات التونسية.
وأردف بقوله “ملف العالقين في تونس يسير بشكل جيد وقد قمنا بترحيل 2500 مواطن ليبي من تونس، ونؤكد أننا نوفر فنادق للعائلات والمرضى ليتسنى إجراء التحاليل وتوفير الراحة”.
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