الإدريسي: علاقتنا بتونس لن تتأثر بمدونين وناشطين يحاولون ‏تأجيج النار

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ‏ورئيس اللجنة الوزارية الخاصة بالعالقين الليبيين في تونس، وسام ‏الإدريسي، أن العلاقات بين ليبيا وتونس لن تتأثر بمحاولات مدونين ‏وناشطين تأجيج النار بين البلدين وذر الرماد في العيون.‏

وأوضح الإدريسي في تصريحات صحفية، أن قرار إغلاق الحدود بين تونس وليبيا جاء تأسيسا على ‏قرار منع التنقل الجزئي بين الولايات التونسية.‏

وأردف بقوله “ملف العالقين في تونس يسير بشكل جيد وقد قمنا ‏بترحيل 2500 مواطن ليبي من تونس، ونؤكد أننا نوفر فنادق ‏للعائلات والمرضى ليتسنى إجراء التحاليل وتوفير الراحة”‏‎.‎

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