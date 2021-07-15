المالية تعلن إجراءات لإنهاء ازدواجية الحسابات المصرفية للجهات الحكومية

أصدرت وزارة المالية، بحكومة الوحدة الوطنية، توجيها إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الممولة من خزانة الدولة لوقف تعدد الحسابات المصرفية.

وفي منشور إلى وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمراقبين الماليين، طلبت الوزارة إعداد التسويات والخلاصات المصرفية لكافة الحسابات المقفلة أو الراكدة، وترجيع الأرصدة الدفترية للحسابات المباشرة إليها.

كما وجهت الوزارة بإعادة الأرصدة لحساب الإيراد العام بوزارة المالية، بالنسبة للحسابات المقفلة من طرف الجهة دون الرجوع لإدارة الحسابات بوزارة المالية.

ودعت الوزارة المراقبين الماليين إلى القيام بالمهام المناطة بهم في هذا الشأن، على أن يتم التأكد قبل قفل الحسابات المصرفية من عدم وجود اعتمادات مستندية محلية أو دولية مفتوحة على قوة تلك الحسابات.

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