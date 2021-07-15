وزيرة العدل: نعمل على خطة لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني

أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، حرصها على الرقي بقطاع العدل عموما وخاصة المحاكم والنيابات، مشيرة إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بعد.

وقالت البوسيفي، في بيان لها، “إن وزارة العدل نسعى إلى توفير خدمات التأمين الصحي لكافة أعضاء الهيئات القضائية والموظفين”، مؤكدة حرص الوزارة على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يكفل احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك ضمن الجولة التي أجرتها وزيرة العدل للمنطقة الشرقية للوقوف على احتياجات الهيئات القضائية والعدلية، لتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وزارت الوزيرة محكمة المرج الابتدائية، وكان في استقبالها رئيس المحكمة ورئيس النيابة وجمع من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعبرت عن سعادتها باللقاء.

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