مؤكداً مساعي الإخوان لفجر ليبيا 2.. الحاجي: سندعم حمل السلاح ضد أي انتخابات

دعا الناشط السياسي الموالي للجماعات الإرهابية جمال الحاجي، اليوم الخميس، إلى حمل السلاح ضد أي انتخابات يشارك فيها (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة) حفتر، قائلا: “لن تكون هناك إنتخابات لا في 24 ولا 65”.

الحاجي، وفي تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أضاف: “إذا هناك رجال بيدهم السلاح في ليبيا ولا أشك في هذا فلن تكون هناك إنتخابات لا في 24 ولا 65 بوجود (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة) حفتر مهما كلف ذلك من ثمن”، على حد قوله.

وأضاف: “سندعم حمل السلاح ضد أي انتخابات يشارك فيها (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة) حفتر”، لافتا بقوله: “لا يضحك عليكم أحد فنتائج هذه الانتخابات محسومة بالتوزير وفرنسا تملك جميع أوراق التزوير لهذه الانتخابات..!”، على حد قوله.

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