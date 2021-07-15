المركزي: وصول شحنة نقدية بـ85 مليون دينار إلى مطار بنينا

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن وصول شحنة نقدية بقيمة 85 مليون دينار إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لإيصال السيولة إلى كافة فروع المصارف بكافة مناطق ليبيا.

وأوضح المصرف، في تصريحات لمصادر مسؤولة نقلها موقع صدى الاقتصادية، أن عشرين مليون دينار ستستلمها فروع مصرف الوحدة، و40 مليونا لفروع مصرف الجمهورية، و25 مليونا لفروع المصرف التجاري الوطني مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إيصال السيولة إلى كافة فروع المصارف في البلاد.

وقال المصرف، إن الشحنة النقدية قادمة من طرابلس، وذلك يأتي في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لإيصال السيولة إلى كافة فروع المصارف بكافة مناطق ليبيا.

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