السلامي: هناك صعوبات أمام تمسك كل طرف بمطالبه في إجراء الانتخابات بموعدها

رأى أستاذ العلاقات الدولية، مسعود السلاّمي، أن هناك “صعوبات أمام تمسك كل طرف بمطالبه في إجراء الانتخابات بموعدها”.

السلامي، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضح أن “الطرف الذي يريد إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى بعد البرلمانية “فهو لا يراها ضرورية ويمكن إرجاؤها بعد انتخاب مجلس النواب”.

وقال إنه يمكن تفعيل هذه الرؤية في حالة “إقرار مجلس النواب ثم تؤخذ فترة قليلة بعدها لإجراء الانتخابات الرئاسية وإيجاد قاعدة مناسبة لانتخاب الرئيس فلا بأس، ولكن عكس ذلك فلن يقبل الليبيون وأيضا المجتمع الدولي”.

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