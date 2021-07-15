بوتين: تطوير العلاقات بين روسيا وفرنسا سيسهم في تعزيز الاستقرار في أوروبا

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الفرنسية “يوم الباستيل”، إلى أن تطوير العلاقات مع فرنسا سيسهم في تعزيز الاستقرار والتفاهم المتبادل في أوروبا.

البرقية، التي نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، جاء في نصها: “تتمتع العلاقات بين بلدينا بتاريخ غني وآفاق كبيرة، وتلعب تقليديًا دورا مهما في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي”.

وأعرب بوتين في البرقية عن ثقته في أن “تطوير حوار ثنائي بناء وشراكة في مواجهة تهديدات وتحديات عصرنا سيلبي بشكل كامل مصالح شعبي روسيا وفرنسا ويسهم في تعزيز الاستقرار والتفاهم المتبادل بشأن القارة الأوروبية”.

وناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مطلع الشهر الجاري، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع في أوكرانيا وليبيا وقره باغ، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.