الفيتوري: سنذهب إلى انتخابات 24 ديسمبر القادم

قال المحلل السياسي الليبي، أحمد الفيتوري، إن: “من حق أي مواطن أو مؤسسة ليبية المطالبة بما تراه صحيحا للفترة الحالية وهي طبيعة الحقوق الديموقراطية لكن لا يعني أن أي أحد سيؤثر في المسار الفاعل الذي يذهب إليه الليبيون بدفع قوي من الجانب الدولي المؤثر الأساسي في المسألة الليبية”.

الفيتوري، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: أن “العامل الدولي قال في مؤتمر برلين إن الانتخابات ستجري في 24 ديسمبر القادم وهو ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف الداخلية والإقليمية والدولية”.

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