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الفيتوري: سنذهب إلى انتخابات 24 ديسمبر القادم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المحلل السياسي الليبي، أحمد الفيتوري، إن: “من حق أي مواطن أو مؤسسة ليبية المطالبة بما تراه صحيحا للفترة الحالية وهي طبيعة الحقوق الديموقراطية لكن لا يعني أن أي أحد سيؤثر في المسار الفاعل الذي يذهب إليه الليبيون بدفع قوي من الجانب الدولي المؤثر الأساسي في المسألة الليبية”.

الفيتوري، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: أن “العامل الدولي قال في مؤتمر برلين إن الانتخابات ستجري في 24 ديسمبر القادم وهو ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف الداخلية والإقليمية والدولية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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