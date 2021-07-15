عقب 3 أشهر من تعيينه مديرًا للمصرف الخارجي.. الضراط يشتري فيلا فخمة بمساحة 9353 قدم في أمريكا

اشترى مدير المصرف الليبي الخارجي محمد عبدالله الضراط فيلا فخمة في مدينة شيكاغو بولاية ”إيلينوي” بالولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها عقب حوالي 3 أشهر من تعيينه في هذا المنصب .

وبحسب بيانات موقع “ Blockshopper “ الأمريكي المتخصص في بيع العقارات والأملاك، التي نشرتها صحيفة المرصد الليبية، تظهر بيانات الفيلا الراقية باسم محمد الضراط وزوجته حليمة ذويب منذ يوم 5 يونيو الماضي في تغير واضح بوضعه المعيشي اذ يتداول انه كان ” فني تدليك ” قبل 2011 .

وتتكون الفيلا من طابقين ومرآب كبير تحتها ومساحتها تبلغ 9353 قدم تعادل 2850 متر أما سعرها شاملًا الضرائب فهو نصف مليون دولار في وقت ان مرتب الضراط في وظيفته الحالية لا يتجاوز 9000 دينار .

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة قد وجه بتعيين الضراط رئيسًا للجنة إدارة المصرف من الدبيبة في مطلع أبريل الماضي تلاها قرار من الدبيبة أيضًا بتعيينه مبعوثًا شخصيًا له إلى الولايات المتحدة .

وأثار تعيين الضراط على رأس هذا المنصب بقرار من الحكومة والصديق الكبير بشكل منفرد رفض 4 أعضاء من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي معتبرينه قرارًا غير شرعي لانه صدر بشكل كبير وليس من مجلس ادارة المركزي مجتمعًا.

يشار إلى أن الضراط كان أمينًا لحزب الجبهة الوطنية ثم عضوًا في المؤتمر الوطني العام ثم عضوًا في مجلس الدولة قبل ان ينقطع عنه ثم كمبعوث للسراج ثم مديرًا للمصرف الخارجي حيث بيت ” مال الليبيين ” الذي تتدفق له كل عائدات النفط .

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