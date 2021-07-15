طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 15 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 15 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تشهد اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال بينما تبقى مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 32) مْ على الساحل ، ومابين (34- 38) مْ على الدواخل ، وتسجل تراجع من يوم السبت.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (37 – 39) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون متغيرة الاتجاه على غدامس.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 42) مْ تصل الى (45) مْ على غدامس.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: ما بين(38- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:16).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:09).

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