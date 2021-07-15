“المرغني”: لا لكتم  صوت وزيرة الخارجية المطالبة بخروج كافة القوات الأجنبية  

علق صلاح المرغني وزير العدل الأسبق، على منشور الباحث التاريخي سعيد حامد ، الذي أكد فيه أن تبدل المواقف لا يعني أن المستعمر سيغير من سياساته الاستعمارية والاستيطانية، مستشهداً في ذلك بالفاشيستي الإيطالي موسوليني الذي كان معارضا للاحتلال الإيطالي لليبيا، لكنه عندما استلم السلطة ارتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الليبي.

وقال «المرغني» في منشور عبر حسابه على «، التاريخ يجب أن لا يغير ليتوافق مع الهوى، هؤلاء من قتلوا أهلي وانتهكوهم وشردوا بهم، لدينا اليوم قاعدة عسكرية طليانية وقواعد وجيش تركية ومسلحين روس مدفوعي الأجر ومرتزقة وسوريون وملل أخرى تقض المضاجع، فانظروا ما أنتم فاعلون”.

وتابع؛ “واقع يجب أن لا نتجاهله وأن لا يخفت صوت المطالبة بتغييره ولا تكتم الأصوات الحرة التى تصرخ بذلك ومنها صوت وزيرة الخارجية وكثير من أحرار الوطن وقبل فوات الآوان، فمن يهن يسهل الهوان عليه ولله عاقبة الأمور”.

وختم منشوره قائلًا: “وكل عيد وأنتم بألف خير وشكرا للصديق سعيد حامد على لمحة توثيقية قيمة للأجيال الجديدة”.

وكان الباحث التاريخي سعيد حامد، قد قال في منشوره، الذي عنونه بـ “تبدل المواقف”، إن “موسيليني خرج في مظاهرات جرت في 26 و 27 سبتمبر 1911 احتجاجا على الحرب الليبية وفي 23 نوفمبر صدر عليه حكم بالسجن لمدة عام وهو نفسه عندما ارتقى حزبه الفاشي الحكم في إيطاليا سنة 1922 ارتكب قادته في ليبيا وبأوامر منه وخاصة رودلفو جراتسياني المجازر والتشريد والتهجير وأقام المعتقلات للأهالي في مناطق نائية ومصادرة الأموال.. إلى آخره”.

وأكمل؛ أن “النائب الإيطالي ليئوني كتب في صحيفة الحورنالي دي إيتاليا في عددها الصادر في 30 سبتمبر 1911 قائلا؛ “على إيطاليا أن تحترم ديانة قطر طرابلس المحليين وتقاليدهم الشخصية الخاصة.. “، مردفًا “وكتب بعدها في نوفمبر؛ أن الكتلة الهجينة التي يتكون منها السكان المحليون والمتولدة عن اختلاط أبشع ما أنجبته السلالات البشرية لابد من رفضها و تدميرها ليحل محلها دم إيطالي جديد..، ص.245 من كتاب ليبيا أرض الميعاد لمؤلفه باولو مالتيزي”.

وأوضح أنه “ولذلك شرع بالبو في 1934 بتسكين 20 ألف أسرة إيطالية -ودعها موسليني واستقبلها بالبو – واسكنها في أخصب الأراضى الليبية ولولا هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية لتشبثت بالبقاء في ليبيا أرض الميعاد ولكن الله يبدل من حال إلى حال”.