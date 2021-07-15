أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري انتشال ثلاثة رفات من موقعين مختلفين بمدينة ترهونة.

وقال الجعفري لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الخميس، إنه خلال أقل من اسبوع تم العثور على مقبرتين، إحداهما فردية وتحوي رفات واحدة، وأخرى تحوي على رفات شخصين، بالمشروع الزراعي 5 كيلو ترهونة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام، أنه تم نقل الرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها من قبل فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة.

وأكد الجعفري استمرار عمليات الاستكشاف والبحث حسب البلاغات الواردة إليهم.