الصحة العالمية: متحورات ألفا وبيتا ودلتا موجودة في ليبيا

أكد مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد بن سالم المنظري، في بيان نُشر الأربعاء على تويتر: “لقد تأكد رسميًا وجود متحوُّرات ألفا وبيتا المثيرة للقلق في ليبيا، كما يُشتبه في انتشار متحوُّر دلتا نظرًا لوجوده في بلدان مجاورة”.

وأضاف: لذلك؛ أُغلقت الحدود مع تونس لمدة أسبوع واحد، ولا يزال مستوى التغطية باللقاحات منخفضًا في ظل التلقيح الجزئي لنسبة لا تتجاوز 5,6% من السكان”.

وأشار “المنظري” إلى أن “حالات الإصابة في ليبيا شهدت ارتفاعًا كبيرًا اعتبارًا من الأسبوع الذي بدأ في 4 يوليو”.

ولفت إلى ارتفاع المتوسط اليومي للحالات بنسبة 425% حيث زادت الحالات من 246 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 20 يونيو إلى 1,293 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 يوليو.

وتابع: إننا بصدد الوصول إلى منعطف حرج فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبعد أسبوع واحد فقط من الوصول إلى المرحلة المؤلمة المتمثلة في بلوغ 11 مليون حالة إصابة؛ نشهد الآن تصاعدًا حادًا في عددٍ من البلدان”.

وقال: “كما يزداد هذا الوضع تفاقمًا بسبب المتحوُّرات الجديدة الآخذة في الانتشار، وأكثرها إثارة للقلق هو متحوُّر دلتا، وانخفاض إتاحة اللقاحات ومعدل تلقيها، وغياب الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية”.

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