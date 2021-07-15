«الجدال»: تعيين وزير دفاع في حكومة الدبيبة يرضي الجميع من «رابع المستحيلات»

اعتبر المحلل السياسي، المختار الجدال، أن مسألة وزير الدفاع في حكومة عبد الحميد الدبيبة، هي رابع المستحيلات، فلن يستطيع أحد تعيين شخصية ترضي الجميع.

وقال الجدال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ترى ماذا سيقول الدبيبة في نيويورك؟ وهل سيجدون مترجما لمصطلحاته؟، أنتم سمعتوه لما قال للطفل «سلم يادنقه»، ماذا سيتحدث الدبيبة عن الميزانية والمليشيات وانتشار السلاح وعلاقته بالجيش وخليفة حفتر؟”.

وأضاف “كيف سيرسم الدبيبة صورة المواطن الليبي في ضوء الانقطاع المستمر للكهرباء والماء وشح السيولة والوقود وارتفاع الأسعار ومواجهة كورونا؟، كيف سيواجه الدبيبة مجلس الأمن إذا ما صدرت عنه قرارات ملزمة بشأن حل المليشيات ونزع السلاح وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية؟”.

وتابع “يريدون انتخابات ولا يريدون انتخابات، يعرقلون ويتهمون بعضهم بالعرقلة ولا أحد راضي بالآخر والكل يتحدث عن الاستحقاق، الآخر في بلادنا يرفع الصوت بالمقابل الآخر يرفع الصوت وتضيع البلاد بين الآخر والآخر والشعب ضاع في «الكرعين»”.

واستطرد “حكاية وزير الدفاع في حكومة الدبيبة رابع المستحيلات بعد الغول والعنقاء والخل الوفي ووزير الدفاع في ليبيا، الجيش لن يرضي بوزير مليشياوي والمليشيات سترفض وزير مؤيد للجيش ولا يوجد ليبي واحد سيرضي الطرفين، مش عارف ليش يتعبوا في أرواحهم”.