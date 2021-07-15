الجدال: هل سيجدون مترجماً لمصطلحات الدبيبة في نيويورك؟

قال المحلل السياسي، المختار الجدال،“ترى ماذا سيقول الدبيبة في نيويورك؟ وهل سيجدون مترجما لمصطلحاته؟، أنتم سمعتوه لما قال للطفل “سلم يادنقه”، ماذا سيتحدث الدبيبة عن الميزانية والمليشيات وانتشار السلاح وعلاقته بالجيش والمشير خليفة حفتر؟”.

وأضاف الجدال عبر “فيسبوك” “كيف سيرسم الدبيبة صورة المواطن الليبي في ضوء الانقطاع المستمر للكهرباء والماء وشح السيولة والوقود وارتفاع الأسعار ومواجهة كورونا؟، كيف سيواجه الدبيبة مجلس الأمن إذا ما صدرت عنه قرارات ملزمة بشأن حل المليشيات ونزع السلاح وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية؟”.

وتابع “يريدون انتخابات ولا يريدون انتخابات، يعرقلون ويتهمون بعضهم بالعرقلة ولا أحد راضي بالآخر والكل يتحدث عن الاستحقاق، الآخر في بلادنا يرفع الصوت بالمقابل الآخر يرفع الصوت وتضيع البلاد بين الآخر والآخر والشعب ضاع في “الكرعين””.

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