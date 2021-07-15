«المركزي»: الأحد والإثنين دوام عادي في المصارف التجارية

قالت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إن يومي الأحد والإثنين دوام عادي في جميع المصارف التجارية إلى الساعة الرابعة مساء.

وأشارت إلى بدء العطلة يوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى، حسب ماورد في الرسالة الدورية رقم «8/2021»، المنشورة على صفحة المصرف في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأضافت الرسالة إلى أن تمديد الدوام خلال الأسبوع المقبل من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم، مؤكدة أن حوافظ المرتبات مازالت ترد إلى المصارف.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أعلنت أيام «الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» المقبلة عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى في جميع المؤسسات والهيئات العامة.

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