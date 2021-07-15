لقاءات لنائب السفير الألماني من أجل دعم الانتخابات

أجرى نائب السفير الألماني ديفيد قوديش ووفد مرافق له، لقاءات مع عدد من الشخصيات الليبية في طرابلس خلال الأيام الماضية، لدعم الانتخابات.

وبحث مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، تحضيرات المفوضية للانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

كما تناول قوديش المسألة نفسها مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى؛ حيث أكدا ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وإجراء الانتخابات في موعدها، كما بحثا سبل التعاون في مختلف المجالات.

وأكد نائب السفير الألماني مجددًا على ضرورة تهيئة الظروف، والاتجاه للانتخابات في ديسمبر المقبل، خلال اجتماعه برئيس لجنة الشؤون السياسية التابعة للمجلس الأعلى للدولة عمر أبوشاح، ورئيس لجنة المسار الدستوري حماد بريكاو.

وزار غرفة التجارة والصناعة والزراعة، حيث ناقش مع رئيسها محمد الرعيض آخر المستجدات الاقتصادية والتطورات السياسية، وسبل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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