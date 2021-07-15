مسؤولة الإعلام في مستشفى الجلاء: قسم الحروق يكتظ بالمصابين

أخبارليبيا24- خاص

قالت مسؤولة مكتب الاعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، اليوم الخميس إن قسم الحروق يكتظ بالمصابين نتيجة استخدام المحروقات بشكل مفرط في إشعال النيران والمولدات الكهربائية وأعمال النظافة.

وحذرت البرغثي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24، المواطنين من استخدام الوقود في أعمال النظافة وطرد الحشرات وعدم اشعال النيران بالوقود.

وشددت مسؤولة المكتب الإعلامي على إبعاد الأطفال عند تعبئة المولدات بالمحروقات، لافتة إلى أنه كان لهم نصيب الأسد من الإصابات، وإطفاء المولد أثناء عملية التعبئة.

وأوضحت البرغثي أن غالبية الحروق في الوجه والرأس واليدين، وأكثر الحالات تأتي من البيضاء وسبها بالإضافة إلى بنغازي وباقي المدن.

وذكرت أنه مع اقتراب عيد الأضحى يجب توعيه المواطنين حول تخزين المحروقات بالمنازل، مشيرة إلى أن قسم الحروق لم يعد يستوعب عدد اخر من الحالات، وأن مستشفى الجلاء الوحيد الذي يستقبل حالات الحروق، لأن قسم المركز الطبي تجميلي فقط.