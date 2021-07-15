القيادة العامة: نأمل توافق مجلس الأمن على رؤية موحدة تدعم إجراء الانتخابات في ديسمبر

ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا بشأن جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقب عقدها في الـ15 من يوليو، بهدف بحث ومتابعة تطورات الأزمة في ليبيا.

البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القيادة اللواء أحمد المسماري واطلعت عليه صحيفة المرصد، أعرب عن أمل الجيش في تمكن مجلس الأمن الدولي من الوصول إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار في البلاد، وصولًا إلى إجراء الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل.

وشدد البيان على دعوة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها المسار السياسي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ ما اتفق عليه خلال مؤتمر برلين 1 و2، بشأن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات العامة وليس بعدها.

وأكد البيان أهمية وجود رؤية وطنية جادة لحل الميليشيات والمجموعات الخارجة على القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة، رافضًا أي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوى أجنبية أو مرتزقة من الخروج، بدعوى اتفاقيات أبرمتها سلطة سابقة منقوصة الشرعية.

وتمسكت القيادة في بيانها بعمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة ودعم خطواتها ورفض أي تصرف على عملها؛ كونه يمس مسألة خروج المرتزقة من البلاد منوهة إلى تمسكها بمسار السلام وضرورة مكافحة الإرهاب، خاصة في مناطق الجنوب الغربي.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة في ختام بيانها مجلس الأمن الدولي إلى وضع رؤية واضحة تفرض النزاهة في الانتخابات القادمة، فضلًا عن تنفيذ ما جاء في البيان وإخراج القوات الأجنبية مهما كان اسمها ونوعها وحجج وجودها، ومن دون استثناء.

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